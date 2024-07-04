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Агент Барбоза заявил, что сборная Аргентины не зависит от Лионеля Месси

Известный агент Паулу Барбоза заявил, что 37-летний Лионель Месси способен решить исход матча 1/4 финала Кубка Америки между Аргентиной и Эквадором, однако команда не зависит от его игры. Слова Барбозы приводит портал ODDS.ru.

Аргентина не нуждается в Месси, заявил известный агент
© globallookpress.com
«Месси всегда будет играть большую роль, но команда не зависит от него. Да, он может решить исход матча, может помочь действием, но сама сборная Аргентины состоит из молодых и перспективных игроков. Интрига в этом матче есть. Эквадор исторически считался принципиальным соперником для Аргентины», — сказал Барбоза.

Агент заявил, что в этом четвертьфинале возможен любой исход, однако признал, что у Аргентины есть некоторое преимущество.

«Эквадор с трудом вышел из группы, а аргентинцы даже не напрягались. В этом матче Аргентина уж точно будет прикладывать все усилия, чтобы пройти дальше», — сказал Барбоза.

Сборная Аргентины одержала на групповом этапе три победы из трех возможных, не пропустив ни одного мяча. Эквадор одержал одну победу, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.

Матч четвертьфинала Кубка Америки между Аргентиной и Эквадором начнется 5 июля в 04.00 по московскому времени.

Футбол
Лионель Месси