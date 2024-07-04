Аргентина не нуждается в Месси, заявил известный агент

Известный агент Паулу Барбоза заявил, что 37-летний Лионель Месси способен решить исход матча 1/4 финала Кубка Америки между Аргентиной и Эквадором, однако команда не зависит от его игры. Слова Барбозы приводит портал ODDS.ru.

«Месси всегда будет играть большую роль, но команда не зависит от него. Да, он может решить исход матча, может помочь действием, но сама сборная Аргентины состоит из молодых и перспективных игроков. Интрига в этом матче есть. Эквадор исторически считался принципиальным соперником для Аргентины», — сказал Барбоза.



Агент заявил, что в этом четвертьфинале возможен любой исход, однако признал, что у Аргентины есть некоторое преимущество.

«Эквадор с трудом вышел из группы, а аргентинцы даже не напрягались. В этом матче Аргентина уж точно будет прикладывать все усилия, чтобы пройти дальше», — сказал Барбоза.



Сборная Аргентины одержала на групповом этапе три победы из трех возможных, не пропустив ни одного мяча. Эквадор одержал одну победу, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.

Матч четвертьфинала Кубка Америки между Аргентиной и Эквадором начнется 5 июля в 04.00 по московскому времени.