Сборные России и Замбии по футболу проведут товарищеский матч осенью

Национальные команды России и Замбии проведут товарищеский матч этой осенью, сообщил посол Российской Федерации в Замбии Азим Ярахмедов.

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«Есть договорённость с Российским футбольным союзом, Футбольным союзом Замбии, что в сентябре-октябре проведём товарищеский матч между национальными футбольными командами, я надеюсь, что это тоже пройдёт», — приводит слова Ярахмедова ТАСС.



Напомним, с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. Так, 7 июня сборная России разгромила национальную команду Беларуси (4:0), а ранее обыграла Сербию (4:0).