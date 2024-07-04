Малафеев назвал себя виновным в гибели жены

Вячеслав Малафеев, экс-вратарь ФК «Зенит», признался, что до сих пор винит себя в гибели жены в марте 2011 года, пишет портал «СтарХит».

По данным портала, Марина Малафеева погибла в автокатастрофе в Санкт-Петербурге. После нее у Вячеслава осталось двое детей — дочь Ксения и сын Максим.

«Я не стесняюсь. Да, я плакал. Это был сильнейший эмоциональный удар. Моя жизнь после этой трагедии изменилась. Я никогда так не убивался. Это было чудовищно тяжело. Если бы я не был на игре, она бы не поехала», — рассказал спортсмен.



Журналисты отметили, что в мае 2016 года Малафеев завершил спортивную карьеру. Он провел 442 матча за «Зенит», что считается вторым результатом в истории клуба. В настоящее время он занимается бизнесом.