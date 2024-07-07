Сборная Бразилии не смогла выйти в полуфинал Кубка Америки

Сборная Бразилии проиграла команде Уругвая в четвертьфинальном матче Кубка Америки по футболу. Встреча прошла в Лас-Вегасе.

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Основное время матча завершилось вничью (0:0), серия пенальти - со счетом 4:2 в пользу уругвайцев. Сборная Уругвая завершала встречу в меньшинстве, на 74-й минуте красную карточку получил полузащитник Найтан Нандес.

В полуфинале уругвайцы сыграют против команды Колумбии, которая на предыдущей стадии разгромила футболистов из Панамы (5:0). Счет в матче открыл нападающий "Краснодара" Джон Кордоба. Полуфинальная встреча пройдет в ночь на 11 июля по московскому времени. Днем ранее в другом полуфинале встретятся сборные Аргентины и Канады.

Борьбу за трофей продолжат пять игроков из чемпионата России: в составе сборной Уругвая выступают защитники Лукас Оласа ("Краснодар") и Николас Маричаль ("Динамо"), за команду Колумбии - Кордоба, а также полузащитники Хорхе Карраскаль ("Динамо") и Кевин Кастаньо ("Краснодар").

Кубок Америки завершится 15 июля. Команды, участвующие в турнире, были разделены на четыре группы. Два лучших коллектива из каждого квартета вышли в плей-офф. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.