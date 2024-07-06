Российский футбольный клуб выставили на продажу на сайте объявлений

ФК «Сокол» выставлен на продажу через сервис объявлений «Авито» с тем, чтобы закрыть долги по зарплате, рассказал и.о. главного тренера Рустем Сабирзянов. Об этом пишет ТАСС.

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Казанский футбольный клуб основан в 2018 году и изначально носил название «Смена». Относится к дивизиону Б Леон - Второй лиги, занимает в настоящее время третье место в турнирной таблице.

По его словам, основной спонсор клуба в дальнейшем не сможет ему помогать, так как испытывает финансовые проблемы.

«Почему решили продать через «Авито»? Это решение не спонсоров, а спортивного директора. Мы хотели бы доиграть второй круг чемпионата, поэтому ищем любые способы», — отметил Сабирзянов.



Сумма в 5,3 млн рублей, за которую ФК выставлен на продажу, необходима для того, чтобы закрыть долги клуба, уточнил тренер. Он добавил, что новому владельцу потребуются дополнительные средства на то, чтобы доиграть сезон.

В пресс-службе клуба сообщили, в свою очередь, что команда взяла небольшой отпуск и планирует собраться 15 июля.