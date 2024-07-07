Гарет Саутгейт прокомментировал выход Англии в полуфинал Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о выходе в полуфинал Евро-2024 после победы в матче с национальной командой Швейцарии в 1/4 финала чемпионата Европы в Германии. Англичане выиграли со счётом 1:1, 5:3 пен.

© championat.com

«Наша цель — играть с мячом, но соперники пытаются нас остановить. Наша команда с самого начала находилась под огромным давлением, однако мы очень хорошо справились со всеми проблемами. На данный момент мы не можем забивать много, но последние три игры мы провели против команд, которые хорошо оборонялись. Мы дошли до третьего полуфинала за четыре попытки. Нельзя останавливаться сейчас», — приводит слова Саутгейта BBC.



Отметим, сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2024, где сыграет со сборной Нидерландов, которая обыграла Турцию (2:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.