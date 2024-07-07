Эрдоган посетил раздевалку сборной Турции после ее вылета с Евро-2024

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил раздевалку национальной команды после её проигрыша в матче 1/4 финала Евро-2024 с Нидерландами (2:1).

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«Я поздравляю вас всех. Несмотря на то, что сегодня получился такой результат, вы наши чемпионы, и мы гордимся вами. У этой сборной есть будущее, и я верю, что мы продолжим в том же духе. Вы прошли этот путь успешно», — приводит слова Эрдоган Турецкая футбольная федерация (TFF).



Напомним, игра проходила на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин). Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Клеман Тюрпен.

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На 35-й минуте счёт открыл турецкий защитник Самет Акайдын, замкнув подачу с фланга полузащитника Арды Гюлера. На 70-й минуте матча сборная Нидерландов сравняла счёт: отличился защитник Стефан де Врей с передачи Мемфиса Депая. Спустя шесть минут нидерландцы смогли выйти вперёд: защитник Дензел Думфрис прострелил вдоль ворот соперника, а турецкий защитник Мерт Мюльдюр в борьбе с Коди Гакпо послал мяч в свои ворота.

Драка между фанатами сборных Турции и Нидерландов на Евро-2024: