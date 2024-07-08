Ловчев спрогнозировал победителя Евро-2024

Бывший отечественный футболист Евгений Ловчев считает, что сборная Испании обыграет Францию в полуфинале Евро-2024 и с большой долей вероятности станет победителем турнира. Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – в 22:00 мск.

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«Тренер французов, который столько прошел уже в сборной, мне думается, найдет противоядие против этих молоденьких ребят. Придумает, как разбить вот эту красивую, веселую и задорную игру. Но мне думается, что Франция испанцев потрепают, но всё‑таки Испания выйдет в финал и, наверное, станет чемпионом", — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».



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Напомним, чемпионат Европы — 2024 продлится до 14 июля. Финальный матч пройдет в Берлине.