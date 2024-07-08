«Сочи» разгромил аргентинский «Тальерес» в матче Летнего кубка

Сегодня, 8 июля, состоялся матч Летнего кубка, в котором принимали участие российский «Сочи» и аргентинский «Тальерес». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 мск. Российский клуб одержал разгромную победу со счётом 5:0.

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На 30-й минуте нападающий Мартин Крамарич вывел «Сочи» вперёд. На 59-й минуте форвард сочинцев Илья Сафронов удвоил преимущество своей команды. На 80-й минуте полузащитник Даниил Мартовой забил третий мяч в ворота аргентинского клуба. На 88-й минуте «барсы» получили право на 11-метровый удар, который уверенно реализовал Владислав Лёвин. Пятый мяч перед самым окончанием встречи забил Руслан Барт.

Напомним, ранее на турнире «Сочи» крупно уступил «Зениту» со счётом 2:5, а также проиграл «Црвене Звезде» (0:2). «Тальерес» также уступил команде из Санкт-Петербурга (0:1).

В товарищеском международном турнире выступают чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Атлетико Тальерес» и «Сочи». Матчи проходят на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир стартовал 2 июля и и продлится до 14 июля. «Атлетико Тальерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.