Стало известно, что взбесило Соболева в «Спартаке»

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!» оценил стоимость потенциального трансфера российского нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит», а также рассказал, из-за чего сильно взбесился игрок. Газета.Ru

«Думаю, что в районе €10-12 млн при четкой позиции Саши, что он точно хочет уходить. У него есть такая позиция, потому что я точно знаю, что Соболева взбесил приход Виллиана Жозе. Он это прямо сильно, очень болезненно воспринял», — заявил Гурцкая. Чемпионат.com

Александр Соболев в прошедшем сезоне сыграл за «Спартак» в 34 матчах, в которых отметился десятью голами и девятью голевыми передачами. Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард может перейти в петербургский «Зенит». Rusfootball