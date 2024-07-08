Аршавин посоветовал «Зениту» продать бразильца Клаудиньо за хорошую сумму

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» в программе «Все на Матч» на телеканале «Матч ТВ» посоветовал клубу из Санкт-Петербурга продать бразильского игрока Клаудиньо при хорошем предложении.

«Надо за хорошую цену продать, если дают деньги», — сказал Аршавин.



В прошедшем сезоне чемпионата России Клаудиньо провел 30 матчей, забив четыре мяча. В феврале 2023 года футболист получил российское гражданство.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.