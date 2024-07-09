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Стало известно, почему Роналду не завершает карьеру

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не торопится завершать карьеру, потому что хочет выйти на поле вместе со своим сыном.

Стало известно, почему Роналду не завершает карьеру
© РИА Новости

Такое предположение в интервью порталу iAM Sport выразил бывший футболист сборной Румынии Адриан Муту.

«Это его истинная мотивация. Он намерен в официальном матче выйти на поле вместе со своим сыном, именно поэтому и не завершает карьеру. И в «Аль-Насре» это возможно. Конечно, если бы он играл в другой команде, например, в «Реале», это было бы сложнее. Но, полагаю, отыграть вместе один тайм за «Аль-Наср» они вполне могут», — считает Муту.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов. Его сыну, Криштиану Роналду-младшему, в 2024 году исполнилось 14 лет.

Футбол
Адриан Муту
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
Реал