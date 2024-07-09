Стало известно, почему Роналду не завершает карьеру

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не торопится завершать карьеру, потому что хочет выйти на поле вместе со своим сыном.

Такое предположение в интервью порталу iAM Sport выразил бывший футболист сборной Румынии Адриан Муту.

«Это его истинная мотивация. Он намерен в официальном матче выйти на поле вместе со своим сыном, именно поэтому и не завершает карьеру. И в «Аль-Насре» это возможно. Конечно, если бы он играл в другой команде, например, в «Реале», это было бы сложнее. Но, полагаю, отыграть вместе один тайм за «Аль-Наср» они вполне могут», — считает Муту.



2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов. Его сыну, Криштиану Роналду-младшему, в 2024 году исполнилось 14 лет.