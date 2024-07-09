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Евро-2024, какие футболисты пропустят матчи полуфинала из-за дисквалификации и травмы, Педри, Карвахаль, Ле Норман

А вот у Франции, Нидерландов и Англии всё отлично.

Кто из футболистов пропустит полуфинал Евро-2024? У Испании большие проблемы
© Чемпионат.com

На Евро-2024 осталось всего три матча. Зато какие! Два полуфинала и финал. Впереди встречи Испания – Франция и Нидерланды – Англия. Классные вывески — в таких матчах ждёшь топ-футбола. И хочется увидеть на поле лучших. Но, к сожалению, не все футболисты сыграют. Причины в дисквалификациях и травмах. Кто же пропустит 1/2 финала?

Испания – Франция

Робен Ле Норман, Даниэль Карвахаль, Даниэль Вивиан и Альваро Мората «подвисли» перед четвертьфиналом Евро с Германией. Одна карточка – и они пропускали бы возможный полуфинал. Важный момент из регламента УЕФА: предупреждения «сгорают» только на стадии 1/2 финала. К сожалению для тренера Луиса де ла Фуэнте, двое его футболистов из списка получили предупреждения. Ле Норман – на 29-й минуте, а Карвахаля удалили уже в конце дополнительного времени. Из-за этого оба пропустят полуфинал с Францией. Также СМИ сообщали, что Мората получил жёлтую, уже находясь на скамейке запасных. Но информация оказалась ошибочной. Так что с Францией нападающий сыграет.

Смотреть матчи Евро-2024

Ещё одна проблема для Испании – травма Педри. В начале встречи с Германией Тони Кроос нанёс ему повреждение. Из-за этого полузащитника заменили, и на турнире 21-летний игрок больше не сыграет. Проблема для де ла Фуэнте.

У французов под риском получить дисквалификацию находились Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Орельен Тчуамени. Но ни одному из них не показали жёлтую карточку во встрече с Португалией. Поэтому Дидье Дешам может рассчитывать на всех в матче с Испанией, в том числе на отбывшего дисквалификацию Адриена Рабьо.

Нидерланды – Англия

Йоей Верман, Йерди Схаутен, Дензел Думфрис, Дониэлл Мален – все они находились под риском пропуска полуфинала в случае получения жёлтой. Но Нидерланды провели матч с Турцией без потерь, и карточки игроков «сгорели». Так что в игре с Англией Рональд Куман сможет использовать кого угодно из заявки на турнир.

У англичан к четвертьфиналу со Швейцарией с одной жёлтой подходили Киран Триппьер, Кобби Майну, Конор Галлахер, Джуд Беллингем и Фил Фоден. Но в прошедшей игре предупреждение получил только Гарри Кейн. Хорошие новости для Гарета Саутгейта.

Футбол
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Фил Фоден
Адриен Рабьо
Даниэль Карвахаль
Дидье Дешам
Гарет Саутгейт
Киран Триппьер
Гарри Кейн
Усман Дембеле
Тони Кроос
Рональд Куман
Антуан Гризманн
УЕФА