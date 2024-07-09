Гризманн начнет игру с Испанией в запасе

Мбаппе, Дембеле, Рабьо и Коло-Муани начнут игру Франции с Испанией в старте. Гризманн в запасе
Объявлен состав сборной Франции на полуфинал Евро-2024.
Дидье Дешам с первой минуты выпустит на игру против Испании следующих футболистов:
– вратарь: Майк Меньян;
– защита: Тео Эрнандес, Вильям Салиба, Дайо Упамекано, Жюль Кунде;
– полузащита: Адриен Рабьо, Орельен Тчуамени, Нголо Канте;
– нападение: Килиан Мбаппе, Рандаль Коло-Муани, Усман Дембеле.
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Мбаппе, Дембеле, Рабьо и Коло-Муани начнут игру Франции с Испанией в старте. Гризманн в запасе
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