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Мбаппе, Дембеле, Рабьо и Коло-Муани начнут игру Франции с Испанией в старте. Гризманн в запасе

Объявлен состав сборной Франции на полуфинал Евро-2024.

Гризманн начнет игру с Испанией в запасе
© globallookpress.com

Дидье Дешам с первой минуты выпустит на игру против Испании следующих футболистов:

– вратарь: Майк Меньян;

– защита: Тео Эрнандес, Вильям Салиба, Дайо Упамекано, Жюль Кунде;

– полузащита: Адриен Рабьо, Орельен Тчуамени, Нголо Канте;

– нападение: Килиан Мбаппе, Рандаль Коло-Муани, Усман Дембеле.

Футбол
Килиан Мбаппе
Жюль Кунде
Тео Эрнандес
Адриен Рабьо
Дидье Дешам
Усман Дембеле