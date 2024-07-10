Кейн: если Англия выйдет в финал Евро-2024, это будет грандиозным достижением

Форвард сборной Англии Гарри Кейн высказался в преддверии матча 1/2 финала Евро-2024 с национальной командой Нидерландов.

«У нас есть задача, которую мы хотим выполнить и которая, как мы думаем, нам по плечу. Шаг за шагом мы становимся ближе к её выполнению. Если во второй раз подряд выйдем в финал, то это будет грандиозным достижением. И у нас есть такая возможность», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, сегодня, 10 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Нидерландов. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Англии оказалась сильнее Швейцарии, а Нидерланды обыграли национальную команду Турции.