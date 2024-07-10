Стюард нанес травму игроку сборной Испании, когда пытался задержать фаната

Капитан сборной Испании, нападающий Альваро Мората получил нелепое повреждение уже после завершения полуфинального матча чемпионата Европы — 2024, в котором испанцы переиграли национальную команду Франции. Об этом пишет Marca.

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Сразу после финального свистка испанские футболисты начали праздновать на поле. В этот момент к ним подбежал один из фанатов, прорвавшийся сквозь стюардов. Один из сотрудников стадиона в попытке поймать болельщика случайно врезался в Морату. Тот схватился за ногу, испытывая боль.

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Позднее главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, что форвард получил сильный удар.

Встреча завершилась со счетом 2:1. На девятой минуте матча счет открыл француз Рандаль Коло Муанис передачи Мбаппе. Через 11 минут Ламин Ямаль сравнял счет, а еще через четыре минуты Дани Ольмо вывел Испанию вперед.