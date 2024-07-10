Бальбуэна отказался от зарплаты в "Динамо" на время выступления на Олимпиаде

Парагвайский футболист московского "Динамо" Фабиан Бальбуэна принял решение отказаться от зарплаты в клубе на время выступления за сборную на Олимпийских играх в Париже. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

9 июля стало известно, что Бальбуэна примет участие в Олимпийских играх в Париже в составе сборной Парагвая. Ранее футболист провел три матча за сборную на Кубке Америки. Команда потерпела на групповом этапе три поражения и не смогла выйти в плей-офф турнира.

"Конечно, Бальбуэна общался и с главным тренером, и с руководством, - сказал Пивоваров. - Это совместное решение. Прежде всего, позиция главного тренера была в том, что он готов отпустить Фабиана на Олимпиаду. Соответственно, на период отсутствия в клубе во время Олимпиады Бальбуэна отказался от зарплаты".



Бальбуэне 32 года, он вернулся в "Динамо" в июне 2023 года, ранее футболист выступал за команду с 2021 по 2022 год. Также защитник играл в английском "Вест Хэме", бразильском "Коринтиансе" и парагвайском "Либертаде". В составе национальной сборной защитник провел 40 матчей, в которых отметился 2 голами.

Соревнования по футболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 24 июля по 10 августа 2024 года. В первом туре сезона-2024/25 Мир - Российской премьер-лиги "Динамо" сыграет с воронежским "Факелом", матч пройдет 20 июля в Москве и начнется в 20:00 мск.