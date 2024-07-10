Генсек РФС высказался о продлении контракта с Карпиным на четыре года

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил «Матч ТВ», что в организации изначально были настроены на длительное сотрудничество с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, а речь о продлении контракта на короткий срок не шла.

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В конце июня служба коммуникаций РФС сообщила, что Карпин продлил контракт с национальной командой. Как ранее анонсировал «Матч ТВ», новое соглашение с 55‑летним специалистом заключено на четыре года.

— Что было самым сложным при переговорах с Карпиным и его штабом, и почему контракт рассчитан на четыре года?

— Переговоры шли естественно, и это были не переговоры, а разговоры. Несколько разговоров, которые в итоге привели к подписанию контракта. Абсолютно дружеские, комфортные и нетяжелые.

А четырехлетний контракт… Если бы мы говорили исключительно об участии в соревнованиях, то мы бы думали о двухлетнем цикле и задаче выйти на какой‑то турнир, а дальше уже смотрели бы. Сейчас у нас другая ситуация и много стратегических задач: подготовка сборной на будущий период, диалоги, которые проповедует главный тренер по качеству игроков, академии, медицинская философия. Поэтому не имеет смысла идти короткими шагами. Мы должны быть уверены, что тренер понимает свои задачи и перспективу в это сложное время, а он должен понимать, что он не находится в подвешенном состоянии, потому что два года проходят очень быстро. Он должен работать, выстраивать и готовить команду.

Мы готовы вернуться [на международный уровень] в любой момент, но надо готовить на перспективу в том числе. Короткий срок мы не рассматривали, рассматривали на четыре или шесть лет. Остановились на четырех, потому что если что‑то случится или потребуется внесение изменений в договор, то мы сядем и внесем, — сказал Митрофанов «Матч ТВ».

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года и совмещает этот пост с должностью главного тренера в «Ростове». Вместе с тренером сборная России провела семь официальных матчей отборочного турнира чемпионата мира и десять товарищеских встреч, одержав 11 побед, сыграв пять ничьих и потерпев одно поражение.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из‑за ситуации на Украине и проводит только товарищеские матчи.