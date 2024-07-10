«Барселона» отказалась продавать Ямаля за рекордные для футбола деньги

«Барселона» отвергла предложение французского «ПСЖ» о покупке 16-летнего нападающего Ламина Ямаля. Об этом сообщает агентство EFE.

© Чемпионат.com

По данным источника, в каталонском клубе даже не допускают продажу Ямаля, несмотря на то, что сумма предложения французской команды составляла € 250 млн, что могло сделать Ямаля самым дорогим трансфером в истории футбола. Ранее, в августе 2017 года за сумму в € 222 млн из «Барселоны» в «ПСЖ» перешёл бразильский форвард Неймар.

Как отмечает источник, прописанная в контракте Ямаля с каталонцами сумма отступных составляет € 1 млрд.

Всего в минувшем сезоне Ламин Ямаль сыграл 51 матч во всех турнирах за «Барселону», в которых он забил семь голов и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн. Также Ламин Ямаль в составе национальной команды Испании выступает на Евро-2024 в Германии. В пяти матчах турнира вингер отметился голом и двумя результативными передачами. Он стал самым молодым автором гола на чемпионатах Европы и мира.