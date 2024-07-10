Газинский сделал заявление после возвращения в "Краснодар"

Полузащитник Юрий Газинский прокомментировал свое возвращение в "Краснодар".

"Я навсегда чёрно-зелёный", - приводит слова Газинского пресс-служба клуба.



Газинский присоединился к краснодарскому клубу в статусе свободного агента, с 34-летним полузащитником подписали контракт до лета 2025 года. Прошлый сезон футболист провел в "Урале", за которых сыграл семь матчей, екатеринбургский клуб вылетел в Первую лигу.

Юрий Газинский провел в футболке черно-зеленых 282 игры, забил 14 голов и сделал 27 результативных передач. По количеству сыгранных матчей за "быков" полузащитник занимает второе место после Сергея Петрова.