Месси намекнул на скорое завершение карьеры

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси после победы своей сборной в матче против Канады в 1/2 финала Кубка Америки намекнул на скорое завершение карьеры в национальной команде, передает TyC Sports.

«Я получаю огромное удовольствие. Равно как и Ди Мария с Отаменди, понимаю, что это заключительные битвы», — сказал Месси.



В ночь на 10 июля по московскому времени Аргентина в полуфинале турнира обыграла Канаду. Встреча, которая состоялась на стадионе «Метлайф» в американском городе Ист-Ратерфорд, завершилась со счетом 2:0. Голами в этом поединке отметились Хулиан Альварес, ассистентом которого выступил Родриго Де Пауль, и Месси, передачу ему отдал Энцо Фернандес. Для Месси этот гол стал первым на турнире.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины сразится с победителем противостояния между национальными командами Уругвая и Колумбии.

Аргентина и Канада уже встречались на этом Кубке Америки в первом туре группового этапа, и тогда команде Месси принесли победу голы Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса (2:0). Аргентинцы выиграли все три матча в группе А, а Канада вышла в плей-офф со второго места, обыграв Перу (1:0) и сыграв вничью с Чили (0:0).