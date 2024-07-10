Мамардашвили может стать игроком «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность приобретения голкипера сборной Грузии и испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили. Об этом информирует Football Espana.

Отмечается, что «Бавария» уже выходила на представителей 23-летнего игрока. «Красные» планировали осуществить трансфер Мамардашвили в минувшем сезоне. В данный момент мюнхенский клуб направил официальное обращение в «Валенсию» для уточнения условий сделки.

Источник также сообщает, что грузинский футболист готов к переезду в Бундеслигу при условии, что «Бавария» гарантирует вратарю игровое время.

Сборная Грузии впервые в национальной истории сыграла в групповом этапе Евро. В текущем розыгрыше чемпионата Европы кавказская команда встретилась с Турцией (0:1), Чехией (1:1) и Португалией (2:0). Также подопечные Вилли Саньоля смогли выйти в плей-офф турнира, где проиграл Испании (1:4).

Мамардашвили был основным вратарем Грузии на Евро-2024. Голкипер принял участие во всех матчах команды. Футболист сделал 30 сейвов на групповом этапе турнира.

Мамардашвили выступает за «Валенсию» с января 2022 года. Текущий контракт рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.