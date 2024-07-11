В «Спартаке» назвали причину встречи руководства команды со священниками

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев назвал причину встречи руководства команды со священниками. Его слова приводит Sport24.

По его словам, команда дружит с настоятелем храма, который построен около стадиона красно-белых.

«Коллеги инициировали встречу для того, чтобы обсудить совместные инициативы в части возможных исторических экскурсий и иных мероприятий, которые мы могли бы делать», — заявил Малышев.



О встрече руководства «Спартака» со священниками стало известно 1 июля. Помимо Малышева, москвичей на встрече представляли менеджер Никита Баженов и руководитель спартаковской академии Сергей Родионов.

«Спартак» в минувшем сезоне занял пятое место в чемпионате страны. Последний раз красно-белые побеждали в Российской премьер-лиге в 2017 году.