В «Спартаке» назвали причину встречи руководства команды со священниками
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев назвал причину встречи руководства команды со священниками. Его слова приводит Sport24.
По его словам, команда дружит с настоятелем храма, который построен около стадиона красно-белых.
«Коллеги инициировали встречу для того, чтобы обсудить совместные инициативы в части возможных исторических экскурсий и иных мероприятий, которые мы могли бы делать», — заявил Малышев.
О встрече руководства «Спартака» со священниками стало известно 1 июля. Помимо Малышева, москвичей на встрече представляли менеджер Никита Баженов и руководитель спартаковской академии Сергей Родионов.
«Спартак» в минувшем сезоне занял пятое место в чемпионате страны. Последний раз красно-белые побеждали в Российской премьер-лиге в 2017 году.