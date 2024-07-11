Карл III попросил сборную Англии выиграть без «чудо-голов»

Король Великобритании Карл III поздравил сборную Англии по футболу с выходом в финал чемпионата Европы и попросил игроков одержать победу без «чудо-голов и драмы с пенальти». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Букингемский дворец.

Поздравление команде он адресовал от себя и всей своей семьи, отметив, что желает успеха в воскресном матче.

«Я бы также хотел призвать вас одержать победу до последних минут, когда возникнет нужда в чудо-голах или очередной драме с пенальти», — добавил Карл III.



По его мнению, это снизит общий пульс и давление нации.

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В финале чемпионата Европы сборная Англии встретится с командой Испании. Матч пройдет 14 июля.