Жирков сравнил "Зенит" с "Баварией"

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков сравнил петербургский «Зенит» с мюнхенской «Баварией», передает «РБ Спорт».

«У нас чемпионат чем-то похож на Бундеслигу, а «Зенит» работает как «Бавария». Покупают лучших игроков в своем чемпионате, выигрывают трофеи каждый год», — сказал Жирков.



В минувшем сезоне «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок России. Таким образом, соперником сине-бело-голубых в матче за Суперкубок станет «Краснодар» как команда, занявшая второе место в турнирной таблице РПЛ.

Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги на чемпионство претендовали сразу три команды — «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». «Быки» принимали москвичей, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. Тем не менее «Краснодар» не смог занять первое место, поскольку в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» и с отрывом в одно очко стал первым.