Саутгейта назвали самым высокооплачиваемым тренером на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт является самым высокооплачиваемым тренером на чемпионате Европы — 2024. Его зарплата составляет € 5,8 млн в год. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Finance Football.

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Десятка самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2024 по версии Finance Football:

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Напомним, в финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Эта встреча состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.