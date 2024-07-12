"Аль-Наср" начал переговоры с Роналду о новом контракте

Руководство футбольного клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии начало переговоры с португальским нападающим Криштиану Роналду о новом контракте. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, новое соглашение с игроком будет рассчитано до 2026 года. Отмечается, что новый контракт повысит шансы Роналду на участие в чемпионате мира - 2026, так как футболист планирует выступить на турнире.

В октябре 2023 года журналист Али Аль-Харби сообщил, что Роналду хочет продлить контракт с "Аль-Насром" до 2027 года для участия в чемпионате мира летом 2026 года. По истечении соглашения футболист намерен завершить профессиональную карьеру.

Роналду 39 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. По ходу карьеры игрок выступал за испанский "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и португальский "Спортинг".

Роналду перешел в "Аль-Наср" в декабре 2022 года. Нынешний контракт португальца с клубом действует до 30 июня 2025 года. В августе 2023 года Роналду в составе "Аль-Насра" выиграл Кубок арабских чемпионов.