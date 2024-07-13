«Бешикташ» раскрыл зарплату Иммобиле

«Бешикташ» достиг соглашения по двухлетнему контракту с чемпионом Европы в составе сборной Италии по футболу Чиро Иммобиле, сообщает пресс‑служба турецкого клуба.

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Отмечается, что зарплата 34‑летнего Иммобиле составит 6 млн евро за сезон.

Форвард перешел в «Бешикташ» из римского «Лацио». По данным СМИ, сумма трансфера составит около 3 млн евро.

Иммобиле выступал в составе «Лацио» на протяжении восьми сезонов и отличился 207 голами в 340 матчах за клуб. Вместе с командой он выиграл Кубок Италии и Суперкубок страны (дважды).