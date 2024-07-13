На презентации Мбаппе «Реал» намерен исправить ошибки, сделанные при представлении Роналду

Руководство мадридского «Реала» намерено избежать при презентации нападающего Килиана Мбаппе ошибок, допущенных им при представлении экс-футболиста «сливочных» Криштиану Роналду в 2009 году. Об этом сообщает Relevo.

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В частности, «Реал» не будет предоставлять бесплатные билеты массовой аудитории, сделав акцент на официально зарегистрированных болельщиках, имеющих соответствующие документы. Таким способом «сливочные» хотят избежать выхода из под контроля огромного количества людей, пришедших на стадион.

Источник также подчёркивает, что на презентацию приглашён бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, являющийся соотечественником Мбаппе. На презентации французского нападающего планируется пиротехническое шоу и использование больших экранов.

Представлении Мбаппе пройдёт 16 июля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».