Аршавин оценил перспективы форварда «Зенита» в новом сезоне РПЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил перспективы нападающего Максима Глушенкова в новом сезоне чемпионата России.

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«Глушенков создавал основную остроту, когда играл в центре, когда разгонял атаку. И свои моменты он смог реализовать. Он будет претендовать на звание лучшего игрока сезона», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».



В матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2) Глушенков забил два гола и был признан лучшим игроком этой встречи.

20 июня «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).