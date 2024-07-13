Футболисты сборной Англии раскрыли, какую музыку слушают на тренировках

Футболисты сборной Англии рассказали, какие песни считают любимыми на данный момент. Среди ответов оказались треки таких исполнителей, как Lil Baby, Байрон Мессия и даже Брюс Спрингстин.

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Полузащитник Коул Палмер заявил, что сейчас его любимый трек — Choppa, исполненный рэперами Lil Baby и Байроном Мессией. Защитник Эзри Конса и вингер Букайо Сака согласились, что Love Me Jeje нигерийской певицы Tems создает «классную атмосферу».

Любимая песня полузащитника Фила Фодена связана с чантом, который болельщики сборной придумали для его поддержки. Слова кричалки наложены на композицию Брюса Спрингстина Dancing In The Dark. Как цитирует NME, каждый раз, когда футболист слышит ее на поле, это чувствуется как «нечто сюрреалистичное».

Нападающий Айван Тоуни выбрал Million Dollar Baby — трек Томми Ричмана, недавно завирусившийся в сети. Эбериче Эзе признался, что ему очень нравится Last Heartbreak Song в исполнении нигерийской артистки Эйры Старр и американского певца Giveon.

В команде нашлись также и поклонники электронной музыки. Защитник Джон Стоунз заявил, что любит хаус, и выделил трек Yamore итальянского диджея MoBlack. Киран Триппьер не стал называть свою любимую песню, но вспомнил, что вратарь Джордан Пикфорд постоянно ставит некий «ужасный трек» и любит музыку в жанре рейв.