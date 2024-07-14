Фанаты футбола в Афинах устроили драку

В центре Афин произошла стрельба между футбольными фанатами возле штаб-квартиры полиции Аттики. Есть пострадавшие, пишут РИА Новости со ссылкой на греческий ТВ-канал ERTNews.

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«Конфликт между организованными фанатами возле стадиона «Панатинаикос» на проспекте Александры произошел в субботний вечер. По информации полиции, 38-летний гражданин Греции получил ранение в ногу, 22-летний мужчина получил рваные раны живота от острого предмета, а 25-летний грек – травмы в результате драки. Состояние пострадавших не вызывает опасений», – пишут РИА Новости.



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