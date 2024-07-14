Голкипер «Реала» Андрей Лунин может стать одноклубником Роналду

Будущее украинского голкипера Андрея Лунина может получить неожиданное развитие. Вместо продления контракта с «Реалом» или трансфера в европейский клуб, вратарь может перейти в Саудовскую лигу.

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Контракт Лунина с «Реалом» истекает уже следующим летом и прогресса в его продлении не наблюдается, а к вратарю проявляют интерес топовые клубы из Англии. Однако теперь появился третий вариант развития событий. Как сообщил итальянский журналист Руди Галетти на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter), Лунин дал «добро» на встречу с представителями Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF).

Стороны проведут переговоры на следующей неделе, а целью Андрея является получение выгодного предложения.

Инсайдер отметил, что нового вратаря сейчас ищут два топклуба Саудовской Аравии: «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Однако, кроме Лунина, они также ведут переговоры с вратарём «Манчестер Сити» Эдерсоном и голкипером «Ливерпуля» Алисоном Бекером.