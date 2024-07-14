Испания и Англия объявили составы на финал Евро-2024

Сборные Испании и Англии объявили стартовые составы на финальный матч чемпионата Европы - 2024.

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Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Фабиан, Ямаль, Ольмо, Н. Уильямс, Мората.

Англия: Пикфорд, Шоу, Гехи, Стоунс, Уокер, Райс, Майну, Фоден, Беллингем, Сака, Кейн.

Игра пройдет на олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Англичане вышли в плей-офф Евро с первого места в группе С, набрав пять очков. В 1/8 финала они одержали волевую победу над Словакией, при этом Джуд Беллингем при счете 0:1 забил ответный на 95-й минуте ударом через себя, а в дополнительное время англичане вырвали победу. В следующей стадии подопечные Гарета Саутгейта лишь в серии пенальти смогли обыграть Швейцарию, а в полуфинале взяли верх над Нидерландами, также уступая 0:1 по ходу встречи. Сборная Испании стала единственной командой Евро-2024, которая выиграла все матчи группового этапа. "Красная фурия" уверенно дошла до финала, в плей-офф турнира обыграв Грузию (4:1), Германию (2:1) и Францию (2:1).