Обзор финального матча Евро-2024

Команда Саутгейта опять проиграла решающий матч на Евро.

Сборная Испании – чемпион Европы! Команда Луиса де ла Фуэнте взяла золото, выиграв все матчи на этом турнире, в том числе в финале у Англии. На Евро-2024 действительно победил сильнейший.

Гарет Саутгейт попробовал преподнести сюрприз своему испанскому коллеге. Тренер англичан впервые на Евро-2024 выпустил в основе крайнего защитника Люка Шоу, который поменял Кирана Триппьера. Интересно, что эти двое организовали единственный гол сборной Англии в финале Евро-2020 три года назад. Тогда Шоу забил с паса Триппьера. Это всего лишь второй случай, когда игрок появился в стартовом составе только в решающем матче чемпионата Европы. На Евро-2000 в подобной ситуации оказался итальянский нападающий Марко Дельвеккио, который в итоге забил французам.

Но главное, что сделал Саутгейт – вернулся к схеме с четырьмя защитниками. Возможно, де ла Фуэнте не ждал такого хода от оппонента. Причём на левом фланге полузащиты расположился не Фил Фоден, а Джуд Беллингем, который привык играть на этой позиции благодаря году в «Реале». Он закрывал зону, действуя против своего одноклубника Дани Карвахаля. Первые минуты сборная Англии провела активно, встречая испанцев высоким прессингом – начиная с Гарри Кейна и помогавшего ему Фодена.

Потом «Фурия Роха» забрала мяч и территорию, хотя для де ла Фуэнте это не настолько важно, как было для Луиса Энрике. Но сборная Англии здорово защищалась средним блоком. Очень плотно. Англичане вообще не оставляли свободного пространства, поэтому у испанцев при 70% владения не получалось быстро комбинировать между линиями, использовать смещения в центр повзрослевшего (накануне ему исполнилось 17 лет) Ламина Ямаля. Шоу контролировал движение вундеркинда.

Игра увлекала, что скажешь не про каждый матч Англии на Евро-2024, однако голевых моментов не было вообще. В первой половине первого тайма запомнилась разве что быстрая атака испанцев, когда у них получилось вытянуть Кайла Уолкера с его фланга. Нико Уильямс в штрафной остался один в один с Джоном Стоунзом, но защитник «Ман Сити» поистине чемпионским подкатом заблокировал удар соперника.

Тем временем на поле началась настоящая рубка, достойная финала. Молодой французский судья Франсуа Летексье давал играть, при этом остудив пыл игроков парой жёлтых карточек. Команды так и дошли до перерыва, крепко схватив друг друга. За тайм сборные Англии и Испании нанесли по одному удару в створ. Счёт 0:0 абсолютно объективно отражал содержание игры. По статистике касаний мяча в чужой штрафной у испанцев был минимальный перевес — 11:8. Кейн встретился с мячом всего 12 раз, а в штрафной Уная Симона только однажды — на 44-й минуте.

Плохой новостью для сборной Испании стала замена в перерыве Родри, получившего травму. Края-крылья не летели, так ещё и центр пострадал. В первой половине у Ямаля не было обводок (две неудачные попытки), но уже на второй минуте второго тайма испанцы придумали свою лучшую атаку в матче и забили с участием Ламина! Разогнал её Карвахаль прекрасным пасом на третьего – как раз на Ямаля. Вингер «Барсы» сделал передачу на Уильямса, которому оставил пространство Уолкер. Кайл напрасно сместился в центр на подстраховку. Нико безупречно пробил низом, и Испания повела.

Этот отрезок – пик активности «Фурия Роха». А вот у англичан как будто сиеста началась, они были сонными. Команда де ла Фуэнте после своего гола создавала момент за моментом. Если бы Дани Ольмо, Альваро Мората или получивший возможность оформить дубль Уильямс тут же забили второй гол, то сборная Испании окончательно сбила бы с ног противника. Саутгейт вмешался заменой – первым снял с игры Кейна, у которого выдался неудачный финал. Только на 64-й минуте сборная Англии наконец-то нанесла удар во второй половине матча: Беллингем финтом Зидана ловко ушёл от двоих и опасно пробил из-под Мартина Субименди, поменявшего Родри.

Игра раскрылась – Англия страдала. Но какое же уникальное качество есть у команды Саутгейта! Умение вытаскивать себя из болота, когда все уже махнули рукой. В середине тайма тренер англичан выпустил ещё и Коула Палмера, и через три минуты эта замена сыграла. Главным творцом голевой атаки стал Беллингем, который сначала зацепился за мяч в центре, а затем открылся в штрафной и покатил на набегавшего хавбека «Челси». Испании не хватило Родри, Субименди или кого-то другого у штрафной в переходной фазе. Палмер забил ударом низом в дальний угол. Небольшой рикошет – и всё, вытаскивай, Симон.

Но всё же сборная Испании заслужила по игре победу. Команда де ла Фуэнте превзошла англичан по ударам почти в два раза – 16:9 (из штрафной – 12:4, в створ – 6:4). Ямаль, будь он чуть более опытным или чуть более везучим, оформил бы дубль. А на 86-й минуте подключение вперёд Марка Кукурельи подарило испанцам «золотой» гол. Защитник из АПЛ вырезал кросс, и свежий Микель Оярсабаль выиграл борьбу у Марка Гехи, сыграв на опережение. Были подозрения на офсайд, однако современная техника подтвердила — гол чистый. Сборная Англии, организовав финальный штурм, получила шанс спастись. Гехи мог исправиться за ошибку, добив головой отражённый Симоном мяч. Но на линии ворот путь ему преградил Ольмо. Спаситель чемпионов Европы.