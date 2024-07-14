Черчесов рассказал, зачем он ездил на Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал в интервью «Спорт День за Днем», зачем он посетил Евро-2024 в Германии.

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– Целью поездки в Германию было изучение соперников сборной Казахстана по Лиге наций – Словении и Австрии. Президент федерации пригласил также на матч открытия Германия – Шотландия. Потом уже занялся непосредственно работой. Посмотрел по одной игре – Словения – Дания и Австрия - Польша, этого было пока достаточно. Кто куда бежит мы и по телевизору еще увидим, а вот почувствовать соперника, когда он прямо перед глазами, ощутить его дыхание – это и было самое важное, – отметил Станислав Черчесов.

– И как Словения с Австрией?

- Обе команды понравились, при том, что они совершенно разные. У австрийцев больше индивидуальных качеств и известности, словенцы очень организованные, практически ни по одной позиции не проседают. Эта команда знает, что хочет – из группы она вышла совсем не случайно. Да и в плей-офф с ними Португалии пришлось сложно.

В Лиге наций-2024/25 сборная Казахстана сыграет в лиге B, в группе с Австрией, Норвегией и Словенией. Команда Черчесова стартует в этом турнире с домашней игры против Норвегии (6 сентября).