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Черчесов одной фразой объяснил работу за пределами России

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов объяснил работу за пределами России. Его слова приводит «Спорт День За Днем».

Черчесов одной фразой объяснил работу за пределами России
© РИА Новости

Специалист фразой «крепостное право отменили в 1861 году» объяснил свое решение. Он заявил, что хотел работать в русскоязычной среде, поэтому принял предложение казахов. Черчесов подчеркнул, что на данный момент работы в российских клубах нет.

3 июня было объявлено о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана. Длительность контракта и финансовые условия не сообщались.

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Предыдущим местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», с которым он дважды выиграл чемпионат и взял Кубок страны. Клуб из Будапешта тренер покинул летом 2023 года.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

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