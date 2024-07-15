Испания открыла счет в финале Евро-2024

Сборная Испании установила рекорд чемпионатов Европы по забитым мячам на одном турнире. «Фурия Роха» забила 15 голов на Евро-2024.

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14 июля прошёл финальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу испанцев.

Сборная Испании в четвёртый раз выиграла чемпионат Европы. Это является рекордом среди всех сборных. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах. Из этих четырёх матчей в трёх встречах (кроме игры в 1984 году) Испания одерживала победу.