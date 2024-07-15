Сборная Испании обыграла команду Англии и стала чемпионом Европы

Сборная Испании по футболу стала победителем чемпионата Европы 2024 года, обыграв в финальном матче команду Англии. Встреча в Берлине завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Нико Уильямс (47‑й минута) и Микель Оярсабаль (87).

© Матч ТВ

Смотреть матчи Евро-2024

У команды Англии отличился Коул Палмер (73). Сборная Испании в рекордный четвертый раз выиграла ЕВРО, ранее испанцы побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах. Команда Англии второй раз играла в финале чемпионата Европы, но оба раза потерпела поражение.

Чемпионат Европы.Финальный турнир.

Финал Испания — Англия — 2:1 (0:0)

Голы: Уильямс, 47. Оярсабаль, 87. — Палмер, 73.