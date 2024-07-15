Что останется от Евро-2024

Турнир получился ровно таким, как нам хотелось.

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Евро-2024 – всё. Знаю много людей, которые этому рады. Трушные фанаты признают именно клубный футбол, а не эту вечеринку для людей, которые включаются раз в два года. Только вот странное дело: за чемпионатом Европы следят плюс-минус все. В том числе болельщики, которые живут футболом круглый год. Игнорировать такое событие просто нереально – оно само тебя настигнет. И случилась удивительная штука.

В этом Евро-2024 каждый мог увидеть именно то, что хотел.

Вам нужны были яркие матчи? Их было предостаточно. Примерно любая игра сборной Испании. Причём зрелищно играли не только топ-сборные, но и скромные команды вроде Турции и Грузии. А их очный матч вообще стал одной из лучших заруб на турнире. И круто, что обе сборные превзошли ожидания – грузины вышли из группы, а турки и вовсе добрались до 1/4 финала.

Если вы изначально ждали, что турнир будет провальным, то наверняка нашли много подтверждений своему убеждению. Проблемы с газонами – прилетело, откуда не ждали. Проблемы с логистикой – про отменённые поезда может многое рассказать наш автор Андрей Панков, который ездил в Германию на турнир. Выбегающие фанаты, протекающая крыша и очередная возня с политикой. И дело не только в бане сборной России, но и в балканских разборках (это уже классика).

Ждали от Евро новых имён? Их было предостаточно. Всё зависит от вашей погруженности в футбол. Для кого-то открытие Мамардашвили (но не для тех, кто следит за Ла Лигой), а для кого-то Микаутадзе. В прошлом году о Миттельштедте никто не говорил, теперь же он на слуху. Для меня открытиями стали Фабиан Руис и Марк Кукурелья. Я просто не знал, что они так могут. По крайней мере, в прошедшем сезоне — не могли.

И, наоборот, разочарований тоже наберётся много. От Мбаппе (и всей Франции) мы ждали большего. Лунин откровенно смазал крутой сезон. Не такого «последнего танца» мы ждали от уходящего поколения хорватов. Про Роналду даже говорить не хочется. Его битва со временем – это отдельная боль. Если бы ещё и оборонительная Англия у зрелищной Испании выиграла и забрала трофей, то получилось бы совсем грустно.

Каждый чемпионат Европы – это набор впечатлений. И в этом плане турнир удался. Кулинарные баннеры, молнии Дортмунда, «пульс» мяча, слёзы Роналду, маска Мбаппе, рекорды Ямаля, повязка Депая, рука Кукурельи, бутылка Пикфорда и куча автоголов. Это была славная охота. Но только для тех, кто был готов ей увлечься.