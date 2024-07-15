Томас Цорн прокомментировал победу сборной Испании над Англией в финале Евро

Бывший генеральный директор «Спартака» и экс спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал победу сборной Испании над Англией в финале чемпионата Европы — 2024. Напомним, испанцы одержали победу со счётом 2:1.

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«Первый тайм финала чемпионата Европы между Испанией и Англией был довольно скучным. Во втором тайме сборная Испании доминировала над англичанами и в конце концов заслуженно выиграла Евро. Если оценить весь турнир, то испанцы провели его уверенно. Англичане же на промежутке всего Евро не смогли показать ту игру, которую следовало ждать от команды такого уровня», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.



Отметим, что это четвёртая победа для Испании на чемпионатах Европы. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах. Из этих четырёх матчей в трёх встречах (кроме игры в 1984 году) Испания одерживала победу.