Пономарев: Наконец-то Англия проиграла!

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился своим мнением о победе сборной Испании на чемпионате Европы 2024.

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«Наконец-то Англия проиграла, да еще и заслуженно! До матча с Испанией им очень везло, но в финале фарт закончился», – приводит слова Пономарева «ВсеПроСпорт».



Пономарев выразил восхищение игрой испанцев, отметив их технику, тактику и креативный подход к футболу. Он добавил, что испанцы действовали более энергично и быстро, что привело к заслуженной победе. По его словам, игра сборной Англии казалась неловкой и неубедительной, и он удивился их слабой игре в обороне, ожидая большего от команды.

«Красная фурия» одержала семь побед в финальной стадии Евро-2024. Англия ни разу не брала главный титул континента.