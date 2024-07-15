Комментаторов финала Евро-2024 назвали позором футбола

Бывший главный редактор журнала Vogue Russia Алена Долецкая в своем Telegram-канале призвала уволить комментаторов «Матч ТВ» Константина Генича и Дмитрия Шнякина, которые работали на финале чемпионата Европы — 2024..

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«Эй, мои, Испания? Англия? За кого болеем? Умоляю, увольте комментаторов Генича и Шнякина – это позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей», — написала Долецкая.



Посыл Долецкой не остался без ответа, в комментарии к посту, который был опубликован после первого тайма матча, отметился сам Шнякин.

«Алена, добрый день! Извините, увольнение у вас вряд ли получится инициировать:) Но я бы с интересом выслушал претензии. В чем проблема? Что вы имеете в виду под словом «позор» футбола? <...> Что ранило ваш слух? Какие конкретно примеры? Какие трактовки/оценки/речевые обороты?» — написал комментатор.



В финальном матче чемпионата Европы 2024 года встречались сборные Англии и Испании. Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. На гол Нико Уильямса точным ударом ответил англичанин Коул Палмер. Окончательный счет установил вышедший на замену Микель Оярсабаль. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с французом Франсуа Летексье.