Стало известно, за счет чего «Спартак» может стать чемпионом в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов перечислил причины, по которым клуб может бороться за победу в Российской премьер-лиге. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Тезисы, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне? За счет самоотдачи и желания побеждать. Конечно, у Станковича достаточно мотивации выигрывать в России. Любой тренер и футболист этого хочет. Посмотрите даже на Роналду в Саудовской Аравии. У него все равно есть мотивация», — заявил Литвинов.



«Спартак» начнет новый розыгрыш Российской премьер-лиги выездным матчем против «Оренбурга». Игра состоится в воскресенье, 21 июля, и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого босниец Владимир Слишкович, который входил в штаб Абаскаля, стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.