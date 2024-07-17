Лучший игрок сезона в Лиге Европы объявил об уходе из «Марселя»

Нападающий «Марселя» Пьер‑Эмерик Обамеянг объявил, что покидает французский клуб.

Контракт 35‑летнего уроженца Габона с «Марселем» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

— У меня был эмоциональный год, и я хочу поблагодарить весь клуб, персонал, моих товарищей по команде и наших болельщиков. «Марсель», ты сделал меня сильнее, и эти воспоминания навсегда останутся со мной. Как вы знаете, я всегда следовал советам отца, который помог мне стать тем игроком, которым я являюсь, поэтому мы приняли это решение для моей карьеры. Пора мне начать новую главу, — написал Обамеянг в социальной сети.



Ранее французские СМИ сообщали, что нападающий близок к переходу в клуб «Аль‑Кадисия» из Саудовской Аравии.

Нападающий стал лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша Лиги Европы с 10 голами и был признан лучшим игроком турнира.