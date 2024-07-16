Названа символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил символическую сборную по итогам завершившегося чемпионата Европы — 2024. В составе команды оказалось шесть игроков из сборной Испании, которая одержала победу на турнире.

Вместе с Марком Кукурельей, Дани Ольмо, Родри, Фабианом Руисом, Ламином Ямалем и Нико Уильямсом в символической сборной оказались Майк Меньян, Вильям Салиба (оба — Франция), Кайл Уокер (Англия), Мануэль Аканжи (Швейцария), Джамал Мусиала (Германия).

В финальном матче Евро-2024 на олимпийском стадионе в городе Берлин сыграли сборные Испании и Англии. «Красная фурия» одержала победу со счетом 2:1. На голы Нико Уильямса и Микеля Оярсабаля англичане ответили точным ударом Коула Палмера.

Лучшим игроком турнира стал испанский полузащитник Родри, лучшим молодым игроком был признан его партнер по команде Ламин Ямаль. «Золотую бутсу» по итогам турнира поделили сразу шесть футболистов: Коди Гакпо (Нидерланды), Джамал Мусиала (Германия), Дани Ольмо (Испания), Гарри Кейн (Англия), Иван Шранц (Словакия) и Жорж Микаутадзе (Грузия) забили по три гола на Евро.