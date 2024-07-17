Все французские игроки «Челси» отписались от Энцо в соцсетях

Все французские футболисты «Челси» отписались от своего одноклубника Энцо Фернандеса в известной социальной сети после того, как полузащитник вместе с партнёрами по сборной Аргентины спел оскорбительную песню по отношению к футболистам сборной Франции.

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Речь идёт об Акселе Дисаси, Мало Гюсто, Кристофере Нкунку, Маланге Сарре, Бенуа Бадьяшиле, Лесли Угочукву и об Уэсли Фофана. Кроме них, от Фернандеса отписались также бельгиец Ромео Лавиа и ивуариец Датро Фофана.

Оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, Энцо начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

Ранее пресс-служба Федерации футбола Франции (FFF) заявила, что её президент Филипп Диалло недоволен поведением футболистов сборной Аргентины и что FFF подаст соответствующую жалобу в ФИФА.