Матчи Кубка России могут начать проводить параллельно с играми Лиги чемпионов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов допустил, что со следующего сезона матчи Кубка России будут проводиться параллельно с играми Лиги чемпионов, передают «Известия».

Митрофанов отметил, что сейчас, если матчи Кубка России по дням пересекаются с играми Лиги чемпионов, то трансляция встречи Кубка России должна закончиться за 15 минут до начала Лиги чемпионов.

«Теперь мы рассматриваем вероятность проведения матчей Кубка России параллельно с матчами Лиги чемпионов», — отметил Митрофанов.



Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».