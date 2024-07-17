Клаудиньо отказался продолжать карьеру в «Зените»

Бразильский полузащитник Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом», сообщает Bolavip. Отмечается, что футболист сам отклонил улучшенные предложение от питерского клуба, так как хочет продолжить карьеру во «Фламенго».

Как сообщает источник, бразильский клуб уже согласовал с футболистом детали соглашения.

11 июля РИА Новости сообщили, что Клаудиньо может перейти во «Фламенго» за 18 миллионов евро. Отмечалось, что «Зенит» получит эту сумму несколькими траншами. По данным источника, сделка между сторонами подразумевает выкуп 17-летнего хавбека «Фламенго» Лорана. При этом питерцы получат приоритетное право на этот трансфер.

Как ранее сообщало GE, переговоры между «Зенитом» и «Фламенго» по переходу Клаудиньо временно приостановлены. Причиной стала сумма, за которую сине-бело-голубе отказываются продавать полузащитника «Фламенго».

Клаудиньо 27 лет. В «Зенит» он перешел в 2021-м году. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. В феврале 2023-го года футболист получил гражданство РФ.

В сезоне 2023/24 Клаудиньо сыграл в 30 матчах, в которых отметился 4 голами и 8 голевыми передачами. Вместе с «Зенитом» футболист стал чемпионом России.

Портал Transfermakt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.