Энцо извинился перед партнерами по «Челси» за расистскую кричалку об игроках Франции
Энцо Фернандес извинился перед игроками «Челси» за свое поведение.
Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.
Сообщалось, что французские футболисты «синих» были очень возмущены поведением партнера по команде. Клуб начал расследование, Энцо принес публичные извинения в соцсети.
По информации The Telegraph, полузащитник также попросил прощения у партнеров по «Челси», разослав сообщение. Нападающий Николас Джексон, судя по всему, решил поддержать аргентинца, опубликовав в социальных сетях свою фотографию с ним и Марком Кукурельей.
Энцо извинился перед партнерами по «Челси» за расистскую кричалку об игроках Франции
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